Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF в Испании

Матч длился 2 часа и 42 минуты. 248 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая

Источник – Чемпион.

Украинка Катарина Завацкая (248) обыграла представительницу Дании Клару Таусон (126) во втором круге турнира ITF в Мадриде.

Матч длился 2 часа и 42 минуты и завершился со счетом — 0 :6, 7:6 (10:8), 6:1.

Украинка в третий раз победила датскую теннисистку: в 2019 году они встречались на турнире ITF W60 в Висбадене, а в 2021 году играли друг против друга в квалификации Australian Open.

Путевку в полуфинал соревнований Завацкая разыграет с победительницей матча между сербкой Ольгой Данилович (№138) и испанкой Ирэн Бурильо Эскориуэла (№268).

II Open Villa de Madrid — ITF World Tennis Tour Мадрид, Испания Грунт, Призовой фонд — $100,000

Катарина Завацкая ; — Клара Таусон 0:6, 7:6(8), 6:1