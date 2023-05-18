Ястремская уступила во втором круге турнира в Италии

Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира 138 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (158) в трех сетах проиграла Жасмин Паолини (65) из Италии во втором круге турнира WTA 125 во Флоренции.

Матч длился 2 часа и 28 минут. Ястремская трижды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала. 8 из 13 брейк-пойнтов.

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Firenze Ladies Open — WTA 125 Флоренция, Италия Грунт Призовой фонд — $115,000 Второй круг, 18 мая

Жасмин Паолини – Дайана Ястремская 7:5, 4:6, 6:3

Напомним, в первом круге Ястремская победила итальянку Камиллу Розателло.

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