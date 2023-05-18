Киченок не смогла выйти в парный полуфинал турнира WTA в Риме

Украинско-латвийский дуэт в двух сетах проиграл паре Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс 177 Фото — gettyimages #Люди , #Остапенко Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии проиграли тандему Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США) в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Риме.

< Матч длился 1 час и 40 минут. Киченок и Остапенко трижды подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и использовали 3 из 7 брейк-пойнтов. Internazionali BNL d'Italia - WTA 1008 Призовой фонд $3 финала, 17 мая

Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) :6 (3), 6:3

Раньше из парного разряда в Риме вылетела Надежда Киченок Марта Костюк.