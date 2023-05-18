Надаль может закончить профессиональную карьеру по итогам сезона-2024

Дальше рассказал, когда закончит свою карьеру 226 Фото: Getty Images #Рафаэль Надаль < "article__source"> Источник — Tennis.

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль из Испании намерена закончить профессиональную карьеру по итогам сезона-2024.

Об этом он рассказал накануне Ролан Гаррос.

«Я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Возможно, я сделаю перерыв на полтора месяца, возможно — на два, возможно — на четыре. Я буду проверять ощущения и постараюсь сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне Моя цель и желание — остановиться, чтобы насладиться следующим сезоном, который, наверное, станет для меня последним в профессиональном туре.Я не могу на 100 процентов гарантировать, что так все получится. Но замысел такой.

Актально: Дальше — о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело

Я хочу проститься со всеми турнирами, которые были важными для меня и для моей карьеры. Я хочу бороться и наслаждаться этим моментом. Сейчас это невозможно. Но я считаю, что если сейчас я сделаю перерыв, то в следующем году получу такую ​​возможность», — сказал Надаль.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!