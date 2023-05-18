Надаль не сыграет на Ролан Гаррос

В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор. 281 Фото — gettyimages #Рафа Источник — Чемпион.

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предположительно пропустит Открытый чемпионат Франции в 2023 году.

Об этом рассказал представитель команды теннисиста Хосе Моргадо.

«Рафа проведет пресс-конференцию завтра в 16:00 в Академии Рафаэля Надаля MoviStar, чтобы сообщить о своем участии на Ролан Гаррос. О том, будет играть он или нет, и о причинах такого решения будет сообщено только завтра» «, — отметил Моргадо

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Раньше Надаль впервые с 2005 года выпал из топ-10 мирового рейтинга.