Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело

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22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль о в 2023 году.

Об этом он рассказал накануне турнира.

«Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать в ближайшие месяцы», – сказал Надаль.

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