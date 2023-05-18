22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль о в 2023 году. Об этом он рассказал накануне турнира. «Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать в ближайшие месяцы», – сказал Надаль. ✅ Подписывайтесь на наш […]" /> 22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль о в 2023 году. Об этом он рассказал накануне турнира. «Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать в ближайшие месяцы», – сказал Надаль. ✅ Подписывайтесь на наш […]"> Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело
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Теннис

Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело

Сегодня 17:25 72 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fb9d81bc2272925d2f26818e28815e3e.jpg» />

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль о в 2023 году.

Об этом он рассказал накануне турнира.

«Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать в ближайшие месяцы», – сказал Надаль.

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Источник: champion.com.ua

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