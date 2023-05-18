Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 мая

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Киченок не смогла выйти в парный полуфинал турнира WTA в Риме
Украинско-латвийский дуэт в двух сетах проиграл паре Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс Сегодня 09:08 177 0...
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Рим. Остапенко в трёх сетах победила Бадосу на пути в полуфинал
2023-05/1684343259_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Швёнтек не смогла доиграть четвертьфинальный матч против Рыбакиной
2023-05/1684364091_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль не сыграет на Ролан Гаррос
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.