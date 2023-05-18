Рим. Остапенко в трёх сетах победила Бадосу на пути в полуфинал

Больше в Теннис
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Рим. Швёнтек не смогла доиграть четвертьфинальный матч против Рыбакиной
2023-05/1684364091_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль не сыграет на Ролан Гаррос
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.
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Рим. Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал
2023-05/1684312099_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь с победы стартовала на турнире во Франции
Украинка вышла во второй круг турнира Сегодня 23:15 168 0 Фото — gettyimages #Дарына...