Турин. Молчанов и Голубев обыграли третьих сеяных на старте парного турнира

Больше в Теннис
-
Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело
Сегодня 17:25 72 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fb9d81bc2272925d2f26818e28815e3e.
-
Ястремская уступила во втором круге турнира в Италии
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира Сегодня 15:22 138 0 Фото — gettyimages...
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 мая
2023-04/1682444394_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
-
Киченок не смогла выйти в парный полуфинал турнира WTA в Риме
Украинско-латвийский дуэт в двух сетах проиграл паре Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндс Сегодня 09:08 177 0...