Киченок вышла в финал парного турнира во Франции

Матч длился 1 час 55 минут 338 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Украинка Надежда Киченок и Алисия Паркс из США победили Оливию Николлс из Великобритании и Алисию Росольскую из Польши в полуфинале парного турнира WTA 125 во Франции.

Матч длился 1 час 55 минут и завершился со счетом 3:6, 7:6(4), 12:10.

Trophee Clarins — WTA 125 Париж, Франция Грунт Призовой фонд $115,000 1/2 финала, 19 мая

Надежда Киченок/Алисия Паркс (Украина/США) — Оливия Николлс/Алисия Росольская (Великобритания/Польша) 3:6, 7:6(4), 12:10

В финальном матче Надежда Киченок и Алисия Паркс встретятся с Анной Данилиной из Казахстана и россиянкой Верой Звонаревой.

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