Киченок вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Париже

Надежда Киченок сыграет в полуфинале турнира WTA 125 в столице Франции 65 #Надежда Киченок

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с американкой Алишей Паркс победила дуэт Ульрике Эйкери/Сабрина Сантамария (Норвегия/США в четвертьфинале турнира WTA 125 в Париже.

Матч продолжался 1 час< 2 /p>

Киченок и Паркс провели первый совместный матч.В полуфинале Надежда и Алиша встретятся с Оливией Николлс (Великобритания) и Алицией Росольской (Польша).

Trophee Clarins — WTA 125 Париж, Франция Грунт Призовой фонд $115,0 1/4 финала, 18 мая Надежда Киченок/Алиша Паркс (Украина/США, 1) — Ульрике Эйкери/Сабрина Сантамария (Норвегия/США) 6:4, 6:3

Раньше Людмила Киченок не смогла выйти в парный полуфинал турнира WTA в Риме.