Мадрид (W100). Завацкая уступила Данилович в четвертьфинальном матче

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Калинина победила россиянку Кудерметову на пути в финал в Риме
Матч длился 2 часа 53 минуты Сегодня 19:32 724 1 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Сен-Годанс (W60). Снигур выиграла свой четвертьфинальный матч
2023-05/1684488955_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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За выход в финал представительского WTA1000 Калинина сыграет против россиянки Кудерметовой
Сегодня 12:31 239 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/868196a5300956e45e21e81b57c8a12e.
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Киченок вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Надежда Киченок сыграет в полуфинале турнира WTA 125 в столице Франции Сегодня 09:25 65...