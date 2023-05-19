Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 мая

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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 17 мая
2023-04/1682420916_atp.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Рим. Руне победил первую ракетку мира Джоковича и в третий раз сыграет в полуфинале «Мастерса»
2023-05/1684334315_rune.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Киченок и Паркс вышли в полуфинал парного разряда
2023-05/1684433334_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Циципас победил Чорича и второй год подряд сыграет в полуфинале
2023-05/1684444059_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua