Рим. Циципас победил Чорича и второй год подряд сыграет в полуфинале

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Надаль может закончить профессиональную карьеру по итогам сезона-2024
Дальше рассказал, когда закончит свою карьеру Сегодня 18:01 226 0 Фото: Getty Images #Рафаэль...
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Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело
Сегодня 17:25 72 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fb9d81bc2272925d2f26818e28815e3e.
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Турин. Молчанов и Голубев обыграли третьих сеяных на старте парного турнира
2023-04/1682688240_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила во втором круге турнира в Италии
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира Сегодня 15:22 138 0 Фото — gettyimages...