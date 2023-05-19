Рим. Руне победил первую ракетку мира Джоковича и в третий раз сыграет в полуфинале «Мастерса»

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Париж. Киченок и Паркс вышли в полуфинал парного разряда
2023-05/1684433334_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Циципас победил Чорича и второй год подряд сыграет в полуфинале
2023-05/1684444059_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль может закончить профессиональную карьеру по итогам сезона-2024
Дальше рассказал, когда закончит свою карьеру Сегодня 18:01 226 0 Фото: Getty Images #Рафаэль...
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Надаль о пропуске Ролан Гаррос: Это решение приняло мое тело
Сегодня 17:25 72 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fb9d81bc2272925d2f26818e28815e3e.