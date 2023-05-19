Сен-Годанс (W60). Снигур выиграла свой четвертьфинальный матч

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За выход в финал представительского WTA1000 Калинина сыграет против россиянки Кудерметовой
Сегодня 12:31 239 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/868196a5300956e45e21e81b57c8a12e.
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Киченок вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Надежда Киченок сыграет в полуфинале турнира WTA 125 в столице Франции Сегодня 09:25 65...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 мая
2023-05/1683963047_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 17 мая
2023-04/1682420916_atp.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua