Теннис
За выход в финал представительского WTA1000 Калинина сыграет против россиянки Кудерметовой
Сегодня 12:31 239 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/868196a5300956e45e21e81b57c8a12e.jpg» /> #Ангелина Калинина
Источник — Чемпион.
19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет против представительницы страны-террориста Вероники Кудерметовой за выход в финал WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia в Риме.
Начало в 16:30 по киевскому временем.
Счет очных встреч – 1:1. Последний матч в Дубае в 2023 году остался за украинкой (6:3, 5:7, 7:5).
Для украинки это первый полуфинал турнира такого статуса. В 1/4 финала Калинина почти в 4-часовом триллере преодолела Беатрис Хаддад Маю из Бразилии 6:7(2), 7:6(8), 6:3.