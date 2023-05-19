За выход в финал представительского WTA1000 Калинина сыграет против россиянки Кудерметовой

239 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/868196a5300956e45e21e81b57c8a12e.jpg» /> #Ангелина Калинина

Источник — Чемпион.

19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет против представительницы страны-террориста Вероники Кудерметовой за выход в финал WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Начало в 16:30 по киевскому временем.

Счет очных встреч – 1:1. Последний матч в Дубае в 2023 году остался за украинкой (6:3, 5:7, 7:5).

Для украинки это первый полуфинал турнира такого статуса. В 1/4 финала Калинина почти в 4-часовом триллере преодолела Беатрис Хаддад Маю из Бразилии 6:7(2), 7:6(8), 6:3.