Женева. Сачко победил Марченко в первом раунде квалификации

Больше в Теннис
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Киченок проиграла в финале парного турнира в Париже
Матч длился 2 часа 2 минуты Сегодня 15:39 321 0 #Надежда Киченок Источник —...
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Калинина – вторая украинка в финале турнира WTA высшей категории
Сегодня 09:40 412 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/98b6b063bffa0ebc2fda1f609037bf67.
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Калинина – Кудерметова: обзор матча полуфинала турнира в Риме
Матч длился 2 часа 53 минуты Сегодня 10:22 211 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Вероника Кудерметова: «Неважно, из какой вы страны — мы здесь, чтобы играть в теннис, мы спортсмены, и точка»
2023-05/1684564434_kudermetova.jpeg|—>— Разумеется, я расстроена.