Теннис
Калинина – Кудерметова: обзор матча полуфинала турнира в Риме
Матч длился 2 часа 53 минуты Сегодня 10:22 211 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Кудерметова Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (47) одолела россиянку Веронику Кудерметову (12) в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме.
Актуально: Калинина — вторая украинка в финале турнира WTA высшей категории
Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт& Призовой фонд — $3,572,618 1/2 финала, 19 мая
Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова (страна террорист) 7: 5, 5:7, 6:2
Ангелина Калинина (47) в финале Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 сыграет против бывшей россиянки, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6).
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