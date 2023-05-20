Матч длился 2 часа 53 минуты 211 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Кудерметова Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (47) одолела россиянку Веронику Кудерметову (12) в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Актуально: Калинина — вторая украинка в финале турнира WTA высшей категории

Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 Рим, Италия Грунт& Призовой фонд — $3,572,618 1/2 финала, 19 мая

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова (страна террорист) 7: 5, 5:7, 6:2

Ангелина Калинина (47) в финале Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 сыграет против бывшей россиянки, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6).

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!