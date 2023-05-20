Калинина – вторая украинка в финале турнира WTA высшей категории

412 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/98b6b063bffa0ebc2fda1f609037bf67.jpg» /> #Ангелина Калинина, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет в финале римского Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000. Соперницей украинки станет представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Калинина второй раз сыграет в финале турнира WTA. 26-летняя теннисистка — вторая украинка после Элины Светолиной, которая сыграет в финале турнира WTA высшей категории. У Светлиной – три финала и победы у всех (дважды – Рим и Торонто). В обновленном рейтинге Калинина улучшит свой персональный рейтинг, как минимум, займет 25-ю строчку.

Для 23-летней Рыбакиной финал в Риме станет 10-м в карьере. Уроженка россии трижды торжествовала, в том числе и на Australian Open-2022.

Раньше теннисистки провели между собой одну встречу — на турнире в Чарльстоне в 2022 году украинка победила в 1/16 финала (6:4, 2 :6, 6:4).

Напомним, только 8 украинских теннисисток получали титул WTA. Детальнее — ТУТ.