Маттео Берреттини и Марин Чилич пропустят Ролан Гаррос в этом году

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Экс-третья ракетка мира и прошлогодний полуфиналист Ролан Гаррос Марин Чилич не успевает восстановиться к турниру после операции на левом колене, которую он перенес в январе этого года.

Итальянец Маттео Берреттини сообщил, что завершает реабилитацию после травмы мышц пресса, которая его беспокоит в течении сезона и будет готов вернуться в Тур с началом травяной серии турниров. В прошлом году итальянец также пропустил грунтовый «мэйджор».

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Вместо Чилича и Берреттини место в основной сетке получили Фабио Фоньини и Александар Ковачевич.

Напомним, что ранее о своем отказе от участия в Открытом чемпионате Франции объявили Рафаэль Надаль, Ник Кириос и Пабло Карреньо-Буста.

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