Париж. Киченок и Паркс будут бороться за парный титул

Больше в Теннис
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Рим. Рыбакина с камбэком обыграла Остапенко на пути в финал против Калининой
2023-05/1684529503_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок вышла в финал парного турнира во Франции
Матч длился 1 час 55 минут Сегодня 21:23 338 1 #Надежда Киченок Источник —...
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Мадрид (W100). Завацкая уступила Данилович в четвертьфинальном матче
2023-05/1684498999_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина победила россиянку Кудерметову на пути в финал в Риме
Матч длился 2 часа 53 минуты Сегодня 19:32 724 1 Фото: Getty Images #Ангелина...