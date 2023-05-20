В финале Internazionali BNL d’Italia Калинина сыграет против эксроссиянки Рыбакиной

120 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/bd99d96bdd2d9c96857fa194630cd8f7.jpg» /> #Ангелина Калинина, #Елена Рыбакина

Источник — Чемпион

Ангелина Калинина (47) в финале Internazionali BNL d’Italia — WTA 1000 сыграет против бывшей россиянки, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (6).

Матч запланирован на 20:00, в субботу, 20 мая.

В полуфинале Калинина в трех сетах преодолела россиянку Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2), а Рыбакина за выход в финал победила латвийку Елену Остапенко (6:2, 6:4).

Раньше теннисистки провели между собой одну встречу — на турнире в Чарльстоне в 2022 году украинка победила в 1/16 финала (6:4, 2:6 , 6:4).

Для Калининой – это первый финал турнира высшей категории. В обновленном рейтинге WTA киевлянка войдет как минимум в топ-25, что станет самым высоким карьерным достижением.