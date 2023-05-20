Вероника Кудерметова: «Неважно, из какой вы страны — мы здесь, чтобы играть в теннис, мы спортсмены, и точка»

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— Разумеется, я расстроена. Этот матч был важен для меня, потому что это полуфинал. Я сыграла полуфинал в Мадриде. Я сыграла полуфинал здесь. Я бы хотела выйти в финал. Но, к сожалению, сегодня я проиграла. Конечно, я расстроена.

В решающем сете, на мой взгляд, Ангелина стала играть немного агрессивнее, чем я. Она приняла решение идти вперед, играть агрессивно. Это сыграло решающую роль в финальном сете.

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