Украинка еще в полуфинале играла, побеждая боль, но вчера ей это сделать уже не удалось. Калинина объяснила, почему не доиграла финал Italian Open 453 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть финал Italian Open против Елены Рыбакиной из-за травмы.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Я чувствовала, что я на грани собственных физических возможностей, особенно сегодня. У меня были проблемы с ногой после матча против Хаддад Маи. В полуфинале я подталкивала себя играть. Тогда мне это удалось. Но сегодня после старта, после 2- 3 геймов, делать это дальше я уже не могла.Я пыталась, но это было абсолютно невозможно. Думаю, что усталость была где-то со вторника этой недели. Думаю, что где-то четыре дня я буду полностью отдыхать и восстанавливать силы. Я считаю, что приняла абсолютно правильное решение не продолжать матч, хотя чисто эмоционально я хотела бы играть. После того, как я покинула корт, я почти упала в раздевалке, потому что у меня начались судороги в ноге. Поэтому да, это было действительно правильное решение и мне действительно нужен отдых», — сказала Калинина.

Напомним, Калинина — вторая украинская теннисистка, после Светолиной, сыгравшей в финале турнира WTA высшей категории.