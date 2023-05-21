Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах ATP и WTA 21 мая

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Калинина не смогла доиграть финал в Риме из-за травмы
Сегодня 03:59 133 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2c823d01113f67de08faac19f35d85a2.
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Рим. Прошлогодний финалист турнира Циципас проиграл свой полуфинальный матч
2023-05/1684617983_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Рим. Калинина не смогла доиграть финальный поединок из-за травмы
2023-05/1684620650_kalinina.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Маттео Берреттини и Марин Чилич пропустят Ролан Гаррос в этом году
2023-05/1684607144_berrettini.jpeg|—> Экс-третья ракетка мира и прошлогодний полуфиналист Ролан Гаррос Марин Чилич не успевает восстановиться...