Рим. Калинина не смогла доиграть финальный поединок из-за травмы

Больше в Теннис
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Маттео Берреттини и Марин Чилич пропустят Ролан Гаррос в этом году
2023-05/1684607144_berrettini.jpeg|—> Экс-третья ракетка мира и прошлогодний полуфиналист Ролан Гаррос Марин Чилич не успевает восстановиться...
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Турин. Молчанов и Голубев обыграли лидеров посева в финале парного премиум-«челленджера»
2023-05/1684602005_molchanov_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Женева. Сачко победил Марченко в первом раунде квалификации
2023-05/1684596451_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок проиграла в финале парного турнира в Париже
Матч длился 2 часа 2 минуты Сегодня 15:39 321 0 #Надежда Киченок Источник —...