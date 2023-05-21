«Спасибо всем итальянцам, что поддерживаете Украину во время войны». Эмоциональная речь Ангелины Калининой на церемонии награждения финала в Риме (ВИДЕО)

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Из-за травмы Ангелина Калинина не смогла доиграть финальный поединок против Елены Рыбакиной, снявшись в начале второго сета

«Мне очень жаль, что я не смогла доиграть этот матч. Я старалась показать свой лучший теннис, но это…Конечно это спорт и я хотела бы поздравить Елену, не только с этим титулом, но и за все, чего ты добилась за год, начиная с Уимблдона. Это очень мотивирует. Надеюсь, когда-то я смогу достичь твоего уровня. Успехов тебе в сезоне и желаю достичь всех своих целей.

Конечно я бы хотела поблагодарить свою команду, своего фитнесс-тренера. Без него я бы не смогла выиграть такие матчи, какие у меня были за эти две недели. Хочу поблагодарить своего мужа и тренера — он делает все для меня в режиме 24/7, спасибо ему большое за это. Хотела бы поблагодарить своих тренеров, которых здесь нет, но которые работают со мной в течении года. Вы их не видите, но их помощь тоже очень важна. Спасибо.

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Хотела бы поблагодарить своего спонсора, который наверняка смотрит сейчас — Гарик, спасибо, что веришь в меня. Это также твой момент, спасибо большое.

Спасибо все организаторам этого турнира. Я наслаждалась каждой минутой пребывания здесь и очень надеюсь вернуться в следующем сезоне. Невероятный турнир, невероятная атмосфера, спасибо вам всем ребята, что давали мне столько энергии за эти две недели, без вас я бы не выиграла столько трехсетовых матчей.

И последняя вещь, но пожалуй самая важная: спасибо, Италии и всем итальянцам, за то, что поддерживаете Украину во время войны. Это очень важно для Украины, спасибо большое!».

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