Ястремская вышла во второй круг квалификации Ролан Гаррос

Матч длился 1 час 44 минуты 220 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Даяна Ястремская (144) одержала победу над Александрой Игнатик из Румынии (260) на старте квалификации Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 44 минуты и завершился со счетом 7:5, 6 :3.

Ястремская выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейкпойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция< /em> Грунт Призовой фонд — €19,804,000

Квалификация, 1 круг

Даяна Ястремская (Украина) — Александра Игнатик (Румыния) 7:5, 6:3

В следующем раунде победительница сыграет против Марины Бассольс (130) или Сачии Викери (169).

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