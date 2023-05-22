Калинина обходит Костюк и дебютирует в топ-25, Стародубцева обновляет личный рейтинговый рекорд

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Ангелина Калинина, после выхода в финал на турнире WTA 1000 в Риме, дебютирует в топ-25 мирового рейтинга, поднявшись на 25-ю строчку (+22) и вновь возглавляет национальный рейтинг.

Марта Костюк начинает новую неделю на 39-й позиции в мировой классификации (+1), Леся Цуренко поднялась на 63-е место (+5), а

Катерина Байндл располагается на 80-й строчке рейтинга WTA (+1).

Улучшили свои позиции украинские теннисистки находящиеся в топ-200: Даяна Ястремская поднялась на 144-е место (+14), а Дарья Снигур — на 163-ю позицию (+6). На этой неделе Даяна и Дарья выступают в квалификации Ролан Гаррос.

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Юлия Стародубцева, благодаря выходу в финал на турнире ITF W60 в США, дебютирует в топ-400 и занимает 384-е место (+118), показав лучший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге.

Элина Свитолина приближается к топ-500, поднявшись на 508-е место (+32). Вчера Свитолина выиграла свой стартовый матч на турнире в Страсбурге.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 8-е место (-1), Марта Костюк опустилась на 28-ю строчку (-1), а Надежда Киченок поднялась на 51-е место (+7).

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