Теннис
Маррей пропустит Ролан Гаррос
Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос Сегодня 11:38 184 0 #Энди Маррей, #Ролан Гаррос
Источник – skysports.com.
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (42) снялся с Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает Sky Sports.
Место британца в основной сетке соревнований займет итальянец Маттео Арнальди (99).
«Дело не столько в физических кондициях. После того, что я сделал в начале года, я верю, что мое тело будет в порядке. Я играл друг за другом. Несколько пятичасовых матчей – и организм выдержал, нет никаких причин, почему сейчас должно быть иначе. лучшие шансы показать хороший результат, скорее всего, на Уимблдоне», – сказал Маррей.
Открытый чемпионат Франции по теннису начнется 22 мая.
Напомним, Маррей пожертвовал более 300 тыс долларов украинским детям.