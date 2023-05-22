Маррей пропустит Ролан Гаррос

Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос 184 #Энди Маррей, #Ролан Гаррос

Источник – skysports.com.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (42) снялся с Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает Sky Sports.

Место британца в основной сетке соревнований займет итальянец Маттео Арнальди (99).

«Дело не столько в физических кондициях. После того, что я сделал в начале года, я верю, что мое тело будет в порядке. Я играл друг за другом. Несколько пятичасовых матчей – и организм выдержал, нет никаких причин, почему сейчас должно быть иначе. лучшие шансы показать хороший результат, скорее всего, на Уимблдоне», – сказал Маррей.