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Теннис

Маррей пропустит Ролан Гаррос

Энди Маррей не сыграет на Ролан Гаррос Сегодня 11:38 184 0 #Энди Маррей, #Ролан Гаррос

Источник – skysports.com.

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей (42) снялся с Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает Sky Sports.

Место британца в основной сетке соревнований займет итальянец Маттео Арнальди (99).

«Дело не столько в физических кондициях. После того, что я сделал в начале года, я верю, что мое тело будет в порядке. Я играл друг за другом. Несколько пятичасовых матчей – и организм выдержал, нет никаких причин, почему сейчас должно быть иначе. лучшие шансы показать хороший результат, скорее всего, на Уимблдоне», – сказал Маррей.

Открытый чемпионат Франции по теннису начнется 22 мая.

Напомним, Маррей пожертвовал более 300 тыс долларов украинским детям.

Источник: champion.com.ua

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