Теннис
Рейтинг ATP. Алькарас возвращается на первое место, Руне — шестая ракетка мира
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По итогам «Мастерса» в Риме испанец Карлос Алькарас вновь возглавил мужской рейтинг и начал свою 23-ю неделю в статусе первой ракетки мира. На вторую строчку переместился победитель римского «Мастерса» Даниил Медведев, а Новак Джокович теперь занимает 3-е место.
Финалист «Мастерса» в Риме Хольгер Руне впервые поднялся на шестое место, обойдя Андрея Рублева.
ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 22.05.2023):
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 815 очков
2. Даниил Медведев (-) — 6 330 очков
3. Новак Джокович (Сербия) — 5 955 очков
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 915 очков
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4 775 очков
6. Хольгер Руне (Дания) — 4 375 очков
7. Андрей Рублев (-) — 4 270 очков
8. Янник Синнер (Италия) — 3 435 очков
9. Тэйлор Фритц (США) — 3 390 очков
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 065 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
6. Хольгер Руне (+1)
26. Ян-Леннард Штруфф (+2)
37. Бернабе Сапата Миральяс (+1)
46. Томас Мартин Этчеверри (+15)
55. Грегуар Баррер (+8)
64. Янник Ганфманн (+37)
67. Макс Перселл (+20)
75. Кристофер Юбэнкс (+11)
79. Люка ван Аш (+6)
84. Александр Шевченко (+9)
95. Александар Вукич (+32)
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