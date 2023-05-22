Рейтинг ATP. Алькарас возвращается на первое место, Руне — шестая ракетка мира

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По итогам «Мастерса» в Риме испанец Карлос Алькарас вновь возглавил мужской рейтинг и начал свою 23-ю неделю в статусе первой ракетки мира. На вторую строчку переместился победитель римского «Мастерса» Даниил Медведев, а Новак Джокович теперь занимает 3-е место.

Финалист «Мастерса» в Риме Хольгер Руне впервые поднялся на шестое место, обойдя Андрея Рублева.

ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 22.05.2023):

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6 815 очков

2. Даниил Медведев (-) — 6 330 очков

3. Новак Джокович (Сербия) — 5 955 очков

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 915 очков

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4 775 очков

6. Хольгер Руне (Дания) — 4 375 очков

7. Андрей Рублев (-) — 4 270 очков

8. Янник Синнер (Италия) — 3 435 очков

9. Тэйлор Фритц (США) — 3 390 очков

10. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 065 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

6. Хольгер Руне (+1)

26. Ян-Леннард Штруфф (+2)

37. Бернабе Сапата Миральяс (+1)

46. Томас Мартин Этчеверри (+15)

55. Грегуар Баррер (+8)

64. Янник Ганфманн (+37)

67. Макс Перселл (+20)

75. Кристофер Юбэнкс (+11)

79. Люка ван Аш (+6)

84. Александр Шевченко (+9)

95. Александар Вукич (+32)

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