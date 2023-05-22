Теннис
Рейтинг WTA. Швёнтек начинает 60-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Рыбакина поднялась на четвертое место
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По итогам турнира в Риме, в топ-10 произошло одно изменение — чемпионка соревнований Елена Рыбакина впервые поднялась на 4-е место, обойдя Каролин Гарсию и Коко Гауфф.
Польская теннисистка Ига Швёнтек начинает 60-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. До результата румынки Симоны Халеп ей осталось четыре недели, однако Швёнтек может потерять первое место в рейтинге WTA, если проиграет на Ролан Гаррос раньше полуфинала. В этом случае лидером рейтинга станет Арина Соболенко.
Топ-10 рейтинга WTA на 22 мая 2023 года:
1. Ига Швёнтек (Польша) — 8 940 очков
2. Арина Соболенко (-) — 7 541 очко
3. Джессика Пегула (США) — 5 205 очков
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5 090 очков
5. Каролин Гарсия (Франция) — 5 025 очков
6. Коко Гауфф (США) — 4 305 очков
7. Онс Жабер (Тунис) — 3 541 очко
8. Мария Саккари (Греция) — 3 390 очков
9. Дарья Касаткина (-) — 3 275 очков
10. Петра Квитова (Чехия) — 3 162 очка
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
4. Елена Рыбакина (+2)
19. Чжен Циньвень (+2)
25. Ангелина Калинина (+22)
43. Элизабетта Кочаретто (+2)
48. Линда Носкова (+6)
54. Кэти Макнелли (+8)
69. Пэйтон Стирнс (+3)
71. Виктория Томова (+5)
74. Юлия Грабхер (+15)
81. Исалин Бонавентюр (+5)
82. Эмма Наварро (+1)
85. Камилла Рахимова (+5)
99. Кэролайн Доулхайд (+13) дебют в топ-100
Чемпионская гонка сезона на 22 мая 2023 года
1. Арина Соболенко (-) — 4 840 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 276 очков
3. Ига Швёнтек (Польша) — 3 145 очков
4. Джессика Пегула (США) — 2 315 очков
5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1 790 очков
6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 731 очко
7. Петра Квитова (Чехия) — 1 635 очков
8. Вероника Кудерметова (-) — 1 498 очков
9. Коко Гауфф (США) — 1 435 очков
10. Елена Остапенко (Латвия) — 1 396 очков
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16. Ангелина Калинина (Украина) — 1 087 очков
25. Марта Костюк (Украина) — 831 очко
40. Леся Цуренко (Украина) — 541 очко