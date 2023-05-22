Рейтинг WTA. Швёнтек начинает 60-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Рыбакина поднялась на четвертое место

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По итогам турнира в Риме, в топ-10 произошло одно изменение — чемпионка соревнований Елена Рыбакина впервые поднялась на 4-е место, обойдя Каролин Гарсию и Коко Гауфф.

Польская теннисистка Ига Швёнтек начинает 60-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. До результата румынки Симоны Халеп ей осталось четыре недели, однако Швёнтек может потерять первое место в рейтинге WTA, если проиграет на Ролан Гаррос раньше полуфинала. В этом случае лидером рейтинга станет Арина Соболенко.

Топ-10 рейтинга WTA на 22 мая 2023 года:

1. Ига Швёнтек (Польша) — 8 940 очков

2. Арина Соболенко (-) — 7 541 очко

3. Джессика Пегула (США) — 5 205 очков

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5 090 очков

5. Каролин Гарсия (Франция) — 5 025 очков

6. Коко Гауфф (США) — 4 305 очков

7. Онс Жабер (Тунис) — 3 541 очко

8. Мария Саккари (Греция) — 3 390 очков

9. Дарья Касаткина (-) — 3 275 очков

10. Петра Квитова (Чехия) — 3 162 очка

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

4. Елена Рыбакина (+2)

19. Чжен Циньвень (+2)

25. Ангелина Калинина (+22)

43. Элизабетта Кочаретто (+2)

48. Линда Носкова (+6)

54. Кэти Макнелли (+8)

69. Пэйтон Стирнс (+3)

71. Виктория Томова (+5)

74. Юлия Грабхер (+15)

81. Исалин Бонавентюр (+5)

82. Эмма Наварро (+1)

85. Камилла Рахимова (+5)

99. Кэролайн Доулхайд (+13) дебют в топ-100

Чемпионская гонка сезона на 22 мая 2023 года

1. Арина Соболенко (-) — 4 840 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4 276 очков

3. Ига Швёнтек (Польша) — 3 145 очков

4. Джессика Пегула (США) — 2 315 очков

5. Белинда Бенчич (Швейцария) — 1 790 очков

6. Барбора Крейчикова (Чехия) — 1 731 очко

7. Петра Квитова (Чехия) — 1 635 очков

8. Вероника Кудерметова (-) — 1 498 очков

9. Коко Гауфф (США) — 1 435 очков

10. Елена Остапенко (Латвия) — 1 396 очков

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16. Ангелина Калинина (Украина) — 1 087 очков

25. Марта Костюк (Украина) — 831 очко

40. Леся Цуренко (Украина) — 541 очко