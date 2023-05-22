Рим. Руне проиграл второй подряд финальный матч на «Мастерсе»

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Калинина объяснила, почему не доиграла финал Italian Open
Украинка еще в полуфинале играла, побеждая боль, но вчера ей это сделать уже не...
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«Спасибо всем итальянцам, что поддерживаете Украину во время войны». Эмоциональная речь Ангелины Калининой на церемонии награждения финала в Риме (ВИДЕО)
2023-05/1684653287_kalinina_rome.jpeg|—>Из-за травмы Ангелина Калинина не смогла доиграть финальный поединок против Елены Рыбакиной, снявшись в...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах ATP и WTA 21 мая
2023-05/1683362501_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Калинина не смогла доиграть финал в Риме из-за травмы
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