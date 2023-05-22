Ваншельбойм и Брайнин начали неделю с персональными рекордами, Молчанов вернулся в топ-100 парного рейтинга

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Алексей Крутых, который на этой неделе стартует в квалификации Ролан Гаррос, опустился на восемь строчек и занимает 185-е место. Виталий Сачко, пробившийся в основную сетку турнира ATP 250 в Женеве, находится на 286-й позиции (-4), а Илья Марченко опустился в середину четвёртой сотни рейтинга — №354 (-33).

Эрик Ваншельбойм и Александр Брайнин обновили личные достижения, занимая 449-е (+4) и 780-е (+65) места соответственно.

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В национальном парном рейтинге вновь лидером стал Денис Молчанов, который впервые с ноября прошлого года вернулся в топ-100, находясь на 92-м месте (+18). На прошлой неделе украинец выиграл парный титул на «челленджере» в Турине.

Владислав Манафов опустился на 105-ю строчку (-1), а Олег Приходько занимает 132-ю позицию (+2).