ATP Challenger Tour. Умбер и Копфер выиграли премиум-«челленджеры» в Бордо и Турине

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24-летний Уго Умбер выиграл второй подряд титул на премиум-«челленеджерах». В начале мая француз завоевал титул на турнире аналогичной категории в Кальяри. Умбер 13-й сыграл в финале турнира ATP Challenger и завоевал свой 9-й титул. В этом сезоне француз третий раз дошел до финала и выиграл второй турнир. В Бордо Умбер заработал €29,370 призовых и 175 рейтинговых очков. В мировой классификации французский теннисист теперь занимает 38-ю строчку (+12).