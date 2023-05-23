«Чувствую себя беспомощной перед лицом такого преследования». Симона Халеп — о втором обвинении в нарушении Антидопинговой теннисной программы

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«С 7 октября, когда ITIA предъявила мне обвинение в подозрении в употреблении допинга, я переживаю самый страшный кошмар в своей жизни. Мало того, что мое имя было запятнано самым худшим из возможных способов, так я еще и сталкиваюсь с постоянным стремлением ITIA по непонятной мне причине доказать мою вину, в то время как я НИКОГДА даже не думала принимать какие-либо запрещенные вещества.

Я дважды пыталась получить возможность предстать перед независимым трибуналом, а ITIA постоянно находила причины для отсрочки. Теперь, когда мы четко установили, что я стала жертвой загрязнения, они придумали так называемую ненормальную модификацию моей крови. Три всемирно известных эксперта, которые изучали мои анализы крови, совершенно четко заявили, что моя кровь абсолютно нормальна».

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