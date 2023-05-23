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Теннис

Лион. Очередное поражение Монфиса в первом круге, Шварцман и Гаске покидают турнир после стартовых матчей

2023-05/1684853191_monfils.jpg|—>Лион. Очередное поражение Монфиса в первом круге, Шварцман и Гаске покидают турнир после стартовых матчей

Источник: btu.org.ua

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