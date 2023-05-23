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«Подобные действия противоречат моим правам». Симона Халеп заявила, что рассмотрение ее допингового дела намеренно затягивается

2022-10/1666360430_wta.jpg|—>"Подобные действия противоречат моим правам". Симона Халеп заявила, что рассмотрение ее допингового дела намеренно затягивается
Несколько дней назад появилась информация о том, что румынской теннисистке, отстраненной от выступлений с прошлого октября из-за проваленного допинг-теста, было предъявлено новое обвинение, связанное с нарушениями в ее биологическом паспорте спортсмена.

В заявлении Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) было сказано, что они будут стараться рассмотреть дело Симоны Халеп так быстро, как только возможно.

Но румынка в своем заявлении сообщила, что ITIA вновь подала прошение, чтобы отложить рассмотрение дела в Трибунале.

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Источник: btu.org.ua

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«Подобные действия противоречат моим правам». Симона Халеп заявила, что рассмотрение ее допингового дела намеренно затягивается

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