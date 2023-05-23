Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 21 мая

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Страсбург. Фридсам впервые не проиграла ни одного гейма за матч, Свитолина узнала следующую соперницу
2023-05/1684783348_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская вышла во второй круг квалификации Ролан Гаррос
Матч длился 1 час 44 минуты Сегодня 21:59 220 2 #Даяна Ястремская Источник —...
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Рейтинг ATP. Алькарас возвращается на первое место, Руне — шестая ракетка мира
2023-05/1684765247_rune.jpg|—>По итогам «Мастерса» в Риме испанец Карлос Алькарас вновь возглавил мужской рейтинг и начал...
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Рейтинг WTA. Швёнтек начинает 60-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Рыбакина поднялась на четвертое место
2023-05/1684754799_swiatek.jpg|—>По итогам турнира в Риме, в топ-10 произошло одно изменение — чемпионка соревнований Елена...