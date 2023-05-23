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Теннис

Страсбург. Фридсам впервые не проиграла ни одного гейма за матч, Свитолина узнала следующую соперницу

2023-05/1684783348_wta.jpg|—>Страсбург. Фридсам впервые не проиграла ни одного гейма за матч, Свитолина узнала следующую соперницу

Источник: btu.org.ua

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