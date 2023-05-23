Страсбург. Киченок и Циммерманн проиграли на старте вторым сеяным

Больше в Теннис
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Лион. Очередное поражение Монфиса в первом круге, Шварцман и Гаске покидают турнир после стартовых матчей
2023-05/1684853191_monfils.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Подобные действия противоречат моим правам». Симона Халеп заявила, что рассмотрение ее допингового дела намеренно затягивается
2022-10/1666360430_wta.jpg|—>Несколько дней назад появилась информация о том, что румынской теннисистке, отстраненной от выступлений с...
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ATP Challenger Tour. Умбер и Копфер выиграли премиум-«челленджеры» в Бордо и Турине
2023-05/1684832283_umber.jpg|—>24-летний Уго Умбер выиграл второй подряд титул на премиум-«челленеджерах». В начале мая француз завоевал...
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«Чувствую себя беспомощной перед лицом такого преследования». Симона Халеп — о втором обвинении в нарушении Антидопинговой теннисной программы
2023-05/1684580670_halep.jpeg|—>«С 7 октября, когда ITIA предъявила мне обвинение в подозрении в употреблении допинга, я...