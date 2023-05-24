Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинка поборется за выход в основную сетку турнира 353 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Даяна Ястремская (144) обыграла Сакию Викери (169) в полуфинале квалификации Ролан Гаррос.

Матч длился 2 часа и 17 минут. Украинка ни разу не подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 9 из 16 брейк-пойнтов. =»text-align: center;»>Даяна Ястремская (Украина) — Сакия Викери (США) 6:2, 5:7, 6:3

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