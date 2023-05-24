Рабат. Тревисан начала защиту титула,Бабош выиграла 18-й матч подряд

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Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге из-за отказа соперницы
Сегодня 14:42 471 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fe0f82ea8cb6504f10fd5287237a354f.
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 24 мая
2023-05/1684594358_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Женева. Пэр, Шелтон и Бублик проиграли на старте, Маннарино и Грикспор вышли во второй круг
2023-05/1684907149_shelton.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Париж. Киченок и Паркс не смогли выиграть парный титул
2023-05/1684582487_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua