Рим. Руне впервые обыграл Рууда и вышел в финал турнира

Больше в Теннис
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Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала
2023-05/1684868622_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Страсбург. Киченок и Циммерманн проиграли на старте вторым сеяным
2023-05/1684860280_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лион. Очередное поражение Монфиса в первом круге, Шварцман и Гаске покидают турнир после стартовых матчей
2023-05/1684853191_monfils.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Подобные действия противоречат моим правам». Симона Халеп заявила, что рассмотрение ее допингового дела намеренно затягивается
2022-10/1666360430_wta.jpg|—>Несколько дней назад появилась информация о том, что румынской теннисистке, отстраненной от выступлений с...