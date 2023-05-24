Теннис
Сборная Украины узнала соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября Сегодня 22:10 114 0 #Кубок Билли Джин Кинг
Источник: champion.com.ua
Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября Сегодня 22:10 114 0 #Кубок Билли Джин Кинг
2023-05/1684949070_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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2023-05/1684918994_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua