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Теннис

Сборная Украины узнала соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября Сегодня 22:10 114 0 #Кубок Билли Джин Кинг

Источник: champion.com.ua

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