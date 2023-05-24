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Теннис

Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала

2023-05/1684868622_wta.jpg|—>Страсбург. Линетт стартовала с победы, Бурель и Пера встретятся в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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