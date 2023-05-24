Страсбург. Теннисистка из России сыграет против Свитолиной в четвертьфинале

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Крутых уступил в квалификации Ролан Гаррос
Алексей Крутых (185) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. Сегодня 16:31...
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Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Украинка поборется за выход в основную сетку турнира Сегодня 17:16 353 0 Фото —...
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Рабат. Тревисан начала защиту титула,Бабош выиграла 18-й матч подряд
2023-05/1684918994_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге из-за отказа соперницы
Сегодня 14:42 471 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/fe0f82ea8cb6504f10fd5287237a354f.