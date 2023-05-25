Ангелина Калинина сыграет против одной из лучших теннисисток мира: превью финала на турнире в Риме

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Рабат. 20-летняя аргентинка впервые сыграет в 1/4 финала в WTA-туре, Стивенс остановила Бабош
2023-05/1684956596_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Определилась соперница Светолиной в четвертьфинале турнира WTA во Франции
Свитолина сыграет против россиянки Вчера 23:25 262 0< /span> Фото — gettyimages #Элина Свитолина...
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Сборная Украины узнала соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Матч состоится 10-11 или 11-12 ноября Сегодня 22:10 114 0 #Кубок Билли Джин Кинг
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Страсбург. Теннисистка из России сыграет против Свитолиной в четвертьфинале
2023-05/1684949070_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua