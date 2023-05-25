Цуренко о россиянах: Лишь один человек прямо со мной поговорил

Украинка прокомментировала отношение российских теннисистов к войне 419 #Леся Цуренко

Источник — France24.

Российские теннисисты не поддерживали украинцев после полномасштабного вторжения.

Об этом рассказала Леся Цуренко.

«Лишь один человек прямо со мной поговорил в первый день «Войны. Она со слезами на глазах сказала, что все, что происходит, это очень ужасно. Другие игроки со мной не общались. Я не очень сочувствую каждому из них. Я могу лишь сказать, что если они страдают, то мы страдаем гораздо больше.»

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Существует много способов, к которым можно прибегнуть, чтобы помочь в таких случаях можно изменить гражданство или перевезти свою семью за границу, если ты боишься, честно говоря, я не думаю, что они хотят высказываться о войне, потому что в таком случае имена тех, кто ее поддерживает, станут известными. «, — сказала Цуренко.

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